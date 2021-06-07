В Азербайджане внесены изменения в программу и стандарты среднего спецобразования

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана внесло изменения в «Программу и стандарты среднего специального образования», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Кабмин.

В соответствии с изменениями, по завершении программы среднего специального образования проводится обязательная государственная аттестация студентов.

Студенты, выполнившие все пункты учебной программы, в том числе успешно прошедшие текущие аттестации (по предметам), считаются прошедшими итоговую аттестацию согласно результатам, показанным за время обучения.

Студент, не согласный с итоговой аттестацией, может участвовать в выпускном заключительном государственном экзамене по специальности.

Организация экзаменационных сессий, текущая и промежуточная оценка знаний студентов, правила прохождения государственной аттестации будут устанавливаться средними специальными учебными заведениями.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)