Делегация Боснии и Герцеговины посетила комплекс Имарет в освобожденном Агдаме (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Боснии и Герцеговины посетила в азербайджанском Агдаме комплекс Имарет, где находится дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Как сообщает во вторник Trend, одним из историко-архитектурных сооружений, подвергшихся армянскому вандализму в Агдамском районе, является дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана.

Отметим, что этот историко-архитектурный памятник XVIII века является одним из первых имений ханской династии и состоит из двух построек. В отличие от других ханских дворцов, располагающихся на территории Азербайджана, он представлял собой роскошный дом. Поэтому его еще называли и замком Панахали хана. Как и другие историко-культурные и религиозные памятники на оккупированных территориях, дворец Панахали хана подвергся осквернению и вандализму со стороны армян. Его использовали как хлев.

Расположенное вблизи ханского дворца кладбище Имарет, где похоронены многие представители династии карабахских ханов, также является живым свидетелем армянского варварства.

Здесь находятся гробницы Панахали хана, Ибрагимхалил хана и Мехдигулу хана, а также надгробный памятник Хуршидбану Натаван.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)