Руководство больницы в Мингячевире наказано за неуважение к журналисту

БАКУ /Trend/ - Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) наказало руководство больницы в Мингячевире за неуважение к журналисту.

Как сообщили во вторник Trend в TƏBİB, Объединение выражает обеспокоенность в связи с любыми негативными действиями, которые бросают тень на реформу в области здравоохранения.

«По итогам проверки, проведенной в связи с нежелательным обращением с журналисткой Айнур Эльгунаш в больнице Мингячевира, было принято решение о наказании должностных лиц. Так, главный врач больницы Эльдар Керимов, травматолог Джавид Исмаилов, хирург Тофиг Балакишиев были привлечены к дисциплинарной ответственности, и им был объявлен выговор. Надеемся, что подобное неэтичное поведение медперсонала больше не повторится.

Приглашаем наших граждан и представителей СМИ к совместной работе в борьбе с негативными случаями. Мы уверены, что публичная критика принесет свои плоды», – сказали в TƏBİB.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)