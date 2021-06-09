В Карабахе началась уборка зерновых - Trend TV

АГДАМ /Trend/ - В Карабахе началась уборка урожая зерновых.

Съемочная группа Карабахского бюро Trend побеседовала с фермерами, понаблюдала за ходом уборки ячменя и пшеницы.

Фермеры рассказали, что уборка урожая идет быстрыми темпами. Они также сообщили о высокой урожайности зерновых в этом году и об отсутствии проблем с техникой.

Фермер Магомед Гусейнов считает, что урожай этого года превысит прошлогодний.

«Уборка зерновых началась, урожай будет хороший. Мы обеспечены техникой, никаких проблем нет. Уверен, что в будущем году мы посеем еще больше пшеницы на освобожденных территориях», - сказал Гусейнов.

По словам директора Агдамского центра аграрного развития Рамала Мамедова, в этом году пшеницей засеяно больше земель, чем в прошлом.

«В этом году были впервые засеяны некоторые освобожденные территории. Сейчас идет интенсивная уборка урожая. В следующем сезоне фермеры планируют засеять пшеницей больше земель на освобожденных территориях», - отметил Мамедов.

Фермер Мохаббат Гусейнов сообщил, что рад высокой урожайности зерновых.

«Наши земли освобождены, мы можем заниматься севом и уборкой урожая. После того как территории будут очищены от мин, посевные площади будут расширены, и мы увеличим производство зерна», - отметил Гусейнов.

Представляем вниманию читателей видеорепортаж об уборке зерновых в Карабахе.

(Автор: Аслан Мамедли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)