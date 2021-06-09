В Баку и на Абшероне пройдут сельскохозяйственные ярмарки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" при министерстве сельского хозяйства Азербайджана 10-11 июня проведет ярмарки "Из села в город", сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Ярмарки будут организованы по следующим адресам:

- Баку, Наримановский район, ул. Ф.Хойского, 5 (у выхода станции метро "Гянджлик");

- Баку, Бинагадинский район, ул. С.Ахундова, 5В (у кинотеатра "Ингилаб");

- Хырдалан, просп. Гейдара Алиева, 41 А.

Продавать сельхозпродукцию будут сами фермеры. Порядка 100 фермеров доставят в Баку и Хырдалан сельхозпродукцию около 70 наименований почти из 40 районов Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)