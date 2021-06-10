Подготовлен план по доставке болельщиков на матчи ЕВРО-2020 в Баку (ФОТО) (версия 2)

(первая версия в 12:06)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) подготовило план по доставке болельщиков на матчи ЕВРО-2020, которые пройдут в Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БТА.

Болельщиков, которые приобрели билеты на матчи, будут доставлять на Бакинский олимпийский стадион и обратно экспресс - автобусы.

Автобус маршрута X-1 будет отправляться на Бакинский олимпийский стадион от кинотеатра «Севиндж» у станции метро «Гара Гараев», а X-2 - от парка Самеда Вургуна в районе станции метро «28 Мая» (улица Диляры Алиевой).

Автобусы будут отправляться за три часа до начала игры. Доставка болельщиков будет прекращена за полчаса до начала матча.

Перевозки - бесплатные.

Для доставки зарубежных болельщиков на стадион будут задействованы автобусные маршруты P21 и P22.

Автобус P21 будет отходить от улицы Х.Р.Улутюрка (перед Deniz Mall). Автобус P22 будет курсировать от Терминала общественного транспорта Бакинского олимпийского стадиона до бульвара Белого города и обратно.

Проезд для представителей медиа, прошедших аккредитацию на матчи ЕВРО-2020, и волонтеров будет бесплатным.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)