В этом в году в азербайджанских школах будет организован последний звонок
БАКУ /Trend/ - В этом в году в азербайджанских школах будет организован последний звонок.
Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook, сообщает в четверг Trend.
По его словам, в связи с этим в Оперативный штаб при Кабинете министров было направлено обращение и получен положительный ответ.
«Условия будут объявлены в ближайшие дни. Они будут очень простыми: мероприятия пройдут на открытом воздухе, будут применяться определенные численные ограничения. В школах с более чем 100 выпускниками, вероятно, последний звонок будет состоять из нескольких частей», – добавил Эмин Амруллаев.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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