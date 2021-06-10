БАКУ /Trend/ - В этом в году в азербайджанских школах будет организован последний звонок.

Об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев во время онлайн-трансляции на своей странице в Facebook, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в связи с этим в Оперативный штаб при Кабинете министров было направлено обращение и получен положительный ответ.

«Условия будут объявлены в ближайшие дни. Они будут очень простыми: мероприятия пройдут на открытом воздухе, будут применяться определенные численные ограничения. В школах с более чем 100 выпускниками, вероятно, последний звонок будет состоять из нескольких частей», – добавил Эмин Амруллаев.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)