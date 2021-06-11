На западе Азербайджана выпал град диаметром 14 мм
Общество 11 июня 2021 18:33 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило информацию о погодных условиях на территории страны.
Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве, в Дашкесане, Гекгеле, Гяндже, Шамкире, Балакене, Загатале, Хачмазе, Губе, Халтане, Шахдаге, Сарыбаше (Гах) прошли грозовые дожди.
После полудня 11 июня в Дашкесанском районе выпал град диаметром 14 миллиметров.
(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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