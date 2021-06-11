На западе Азербайджана выпал град диаметром 14 мм

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана распространило информацию о погодных условиях на территории страны.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве, в Дашкесане, Гекгеле, Гяндже, Шамкире, Балакене, Загатале, Хачмазе, Губе, Халтане, Шахдаге, Сарыбаше (Гах) прошли грозовые дожди.

После полудня 11 июня в Дашкесанском районе выпал град диаметром 14 миллиметров.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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