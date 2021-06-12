Саудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников в связи с COVID-19

БАКУ /Trend/ - В связи с пандемией коронавируса Саудовская Аравия запретила хадж для иностранных паломников.

Об этом сообщило саудовское министерство по делам хаджа и умры, передает в субботу Trend.

В сообщении говорится, что власти Саудовской Аравии всегда придают большое значение безопасности и здоровью паломников, и это является основным приоритетом.

"Все паломники должны быть в возрасте от 18 до 65 лет и не иметь хронических заболеваний", - отмечается в информации.

Напомним, что Саудовская Аравия в прошлом году также запретила хадж для иностранных паломников.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)