Состоялась церемония прощания с архиепископом Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви

БАКУ /Trend/ - 13 июня в Русской православной церкви прошла церемония прощания с известным религиозным деятелем, архиепископом Бакинской и Азербайджанской епархии, членом Межсоборного присутствия Русской Православной церкви Александром Ищеином.

Как сообщает Trend, Александр Ищеин будет похоронен в Первой Аллее почетного захоронения.

Напомним, что Александр Ищеин скончался 10 июня в возрасте 69 лет.

Архиепископ, деятельность которого была высоко оценена в качестве религиозного деятеля, был награжден орденом «Шохрат» в 2002 году, орденом «Достлуг» в 2012 году, Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики в 2015 году.