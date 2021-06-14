Азербайджан ввел временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран

БАКУ /Trend/ - Агентство продовольственной безопасности Азербайджана ввело временные ограничения на импорт живой птицы и птицеводческой продукции из более 40 стран, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

По его данным, в настоящее время высокопатогенный птичий грипп зафиксирован в 54 странах.

Для защиты от этого инфекционного заболевания, которое может проникнуть в Азербайджан из 44 стран, введен временный запрет на импорт живой птицы и птицеводческой продукции, говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)