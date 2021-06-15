В городе Гусар состоялась торжественная церемония открытия инсталляции, посвященной аппарату Илизарова (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15 июня в городе Гусар состоялась торжественная церемония открытия инсталляции, посвященной аппарату Илизарова, передает Trend со ссылкой на Международную ассоциацию Израиль-Азербайджан - «АзИз».

Событие было приурочено прошло к 100-летнему юбилею гения ортопедии, профессора Гавриила Абрамовича Илизарова - человека, который решил подчинить врачу законы природы по управлению изменением форм частей тела путем сдавления и растяжения, сделав это целью своей жизни! Открытые им законы были с успехом воплощены в уникальные методики, спасшие миллионы искалеченных и больных людей. Основным инструментом реализации этих законов стал аппарат внешней фиксации костей, получивший впоследствии имя автора, - всемирно известный аппарат Илизарова.

Символично, что памятник был воздвигнут именно здесь, на пересечении улиц Гавриила Илизарова и Фахраддина Мусаева. Имя Гавриила Абрамовича тесно связано с городом Гусар, здесь прошли его детские годы, здесь он, еще будучи ребёнком принял решение посвятить свою жизнь врачеванию, помощи другим людям.

Невозможно не отметить особенную роль аппарата Илизарова в судьбах сотен и сотен военнослужащих Азербайджанской Армии во время второй Карабахской войны. Многим нашим доблестным воинам изобретение Гавриила Абрамовича вновь подарило возможность жить без боли и страданий.

Коллектив клиники ОКИ решил отдать дань таланту гения ортопедии увековечив аппарат Илизарова. Основной идеей 6,5 метровой металлической инсталляции весом в 2,5 тонны, автором которой выступил Фархад Азизов (NewMett), является избавление от недуга. Голуби, как символ свободы, олицетворяют собой победу медицины над человеческой болью.

Открытие этого памятника стало возможным благодаря усилиям фонда, в который вошли как врачи клиники ОКИ, так и ученики профессора с разных концов света. Эта инсталляция несомненно станет местом притяжения для множества людей, желающих поклониться таланту выдающегося ортопеда и станет еще одним символом города Гусар.

На церемонии открытия выступили глава исполнительной власти Гусарского района Шаир Алхасов, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик, депутат Милли Меджлиса от Губа-Гусаркого избирательного округа №53, глава межпарламентской дружественной группы «Азербайджан-Израиль», представитель горско-еврейской общины Анатолий Хаимович Рафаилов, эксперт по делам диаспоры Яхья Бабанлы, директор клиники "OKİ" доктор Малик Керимов.