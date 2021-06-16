Один из пытавших нас армян был моим соседом в Баку - бывший азербайджанский пленный

БАКУ /Trend/ - Один из армян, подвергавших нас нечеловеческим пыткам в Шушинской тюрьме, был некогда моим соседом в Баку.

Как передает в среду Trend, об этом на судебном заседании по уголовному делу армянских террористов Мкртычяна Людвика и Хосровяна Алеши, пытавших азербайджанских пленных во время первой Карабахской войны и совершивших другие преступления, сказал бывший азербайджанский пленный Фамиль Алиев.

"Тот армянин долгое время был моим соседом в бакинском поселке Ахмедли, мы жили с ним в одном дворе. Но и он пытал азербайджанцев в Шушинской тюрьме. Среди пленных там были как военнослужащие, так и гражданские лица. Армяне одинаково жестоко пытали всех, даже женщин. Когда меня вызволили из плена, я весил 57 килограммов. Меня не узнали даже родители. В плену меня били арматурой по голове, пришла армянская медсестра и наложила шов обычной швейной иглой. Армяне там выдернули мне ногти", - сказал Фамиль Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев)