Скидка врачам от А-Qroup в день медработника

БАКУ/Trend/ - Страховая компания А-Qroup поздравляет всех Медицинских Работников с их профессиональным праздником!

Каждый день вы героически боретесь за здоровье и жизни, особенно это ярко проявилось в период пандемии. Пускай и слова благодарности звучат в ваш адрес ежедневно! Спасибо за вашу смелость, за благородство и профессионализм.

В этот день А-Qroup поздравляет всех медицинских работников, специалистов лечебных центров, а также выражает свою признательность и уважение всем тем, кто посвятил свою жизнь медицине.

В знак благодарности Страховая Компания предлагает Медицинским Работникам эксклюзивную скидку в размере 25% по двум видам добровольного страхования – КАСКО и страхование ИМУЩЕСТВА. Скидка активна с 17.06.2021 по 24.06.2021 г.

Пусть этот день придаст вам сил для новых профессиональных свершений, а ваша работа всегда будет оценена по достоинству и приносит радость!