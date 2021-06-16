Один из проспектов в пакистанском Пешаваре назван в честь Низами Гянджеви (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По инициативе посольства Азербайджана в Пакистане проспект в университетском городке Пешавара, столицы провинции Хайбер-Пахтунхва, назван в честь великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви, сообщили в среду Trend в посольстве.

На мероприятии по этому поводу приняли участие официальные лица провинции, общественно-политические деятели, а также представители пакистанских СМИ.

Выступив с речью, глава Пешаварского муниципалитета Миан Шафиг Ур Рахман, посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде, министр по местному управлению и развитию сел провинции Акбар Айюб Хан рассказали о крепких связях между двумя странами.

Посол Али Ализаде отметил, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева 2021 год объявлен «Годом Низами Гянджеви» и подробно проинформировал участников мероприятия о выдающемся поэте. Посол также поблагодарил правительство и народ Пакистана за их приверженность дальнейшему сотрудничеству, за поддержку и решимость расширять двусторонние связи, добавив, что открытие проспекта Низами Гянджеви в историческом городе Пешавар является проявлением готовности обеих стран укреплять незыблемые узы дружбы и братства между Азербайджаном и Пакистаном.

В ходе мероприятия гостям были вручены книги и сувениры, отражающие информацию о Низами Гянджеви и его произведениях.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)