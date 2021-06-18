Начались поиски тела военнослужащего, утонувшего в озере в Кельбаджаре - МЧС

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана начало поиски тела военнослужащего, утонувшего в озере в Кельбаджаре.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС, на территории Кельбаджарского района в озере Беюк Алагель утонул капитан Фарзалиев Ильхам Аллахверди оглу, 1981 года рождения.

Информация об этом поступила ранее на "горячую линию" министерства.

К поискам привлечена водолазно-поисковая группа Государственной инспекции по маломерным судам и спасению на водах при МЧС Азербайджана.

Отметим, что, по данным министерства обороны, военнослужащий азербайджанской армии, капитан Фарзалиев Ильхам Аллахверди оглу утонул во время купания в озере.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

(Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)