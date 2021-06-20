Джердан Шакири признан лучшим игроком матча Швейцария – Турция
БАКУ /Trend/ - Назван лучший игрок матча Швейцария – Турция, прошедшего на Бакинском олимпийском стадионе в рамках группы А Евро-2020.
Как сообщает Trend со ссылкой на сайт УЕФА, лучшим в матче признан игрок сборной Швейцарии Джердан Шакири.
Отметим, что в матче Швейцария – Турция Джердан Шакири забил два гола.
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