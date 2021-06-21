Никто из граждан Азербайджана больше не примыкает к зарубежным террористическим группировкам - госкомитет

БАКУ /Trend/ - Никто из граждан Азербайджана больше не примыкает к зарубежным террористическим группировкам.

Об этом сказал журналистам председатель Госкомитета по работе с религиозными организациями Мубариз Гурбанлы, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, ранее такие случаи имели место.

"Однако профилактическая, в том числе идеологическая работа, проводимая правоохранительными органами, сыграла важную роль в предотвращении подобных фактов. В настоящее время такие случаи не фиксируются", - сказал Гурбанлы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)