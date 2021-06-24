Если не соблюдать правила в связи с COVID-19, то карантин в Азербайджане может быть вновь ужесточен - депутат

БАКУ /Trend/ - Если мы расслабимся и не будем соблюдать действующие правила в связи с коронавирусом, то карантинный режим в Азербайджане может быть вновь ужесточен.

Об этом сказала в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

По ее словам, снижение уровня инфицирования COVİD-19 в Азербайджане и улучшение эпидемиологической ситуации позволили ослабить карантинный режим.

Она отметила, что положительный результат был достигнут благодаря эффективным мерам, принимаемым государством.

«В частности, уменьшить количество случаев заражения коронавирусом позволила вакцинация, стартовавшая в Азербайджане с начала года. В Азербайджане этот процесс начался одновременно с ведущими странами мира. В страну доставлено четыре вида вакцины от COVID-19. Общее число использованных в Азербайджане доз вакцины превышает три миллиона. Более одного миллиона человек получили две дозы препарата. Граждане должны активнее участвовать в процессе вакцинации», - сказала Гасанова.

По словам депутата, в то же время граждане должны продолжать соблюдать правила карантина, поскольку угроза не миновала.

«Следует особо подчеркнуть, что известно более 90 видов «индийского» штамма коронавируса, который крайне опасен для человека. Его распространение в России и других странах региона привело к введению дополнительных ограничительных мер. Поэтому граждане должны соблюдать правила карантина и активнее участвовать в процессе вакцинации. В противном случае коронавирус может вновь начать распространяться, и возникнет необходимость в ужесточении карантина», - сказала Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)