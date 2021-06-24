Участник Отечественной войны Азербайджана назначен старшим специалистом в Центр DOST
БАКУ /Trend/ - Аббаслы Гурбан Азер оглу, получивший ранение в 44-х дневной Отечественной войне, назначен старшим специалистом в Центр работы DOST при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство.
Отметим, что распоряжениями Президента Азербайджана Гурбан Аббаслы награжден медалями «За освобождение Физули», «За освобождение Джебраила» и «За освобождение Ходжавенда».
После окончания университета Хаджеттепе в Турции, в мае прошлого года он был призван на действительную военную службу. Азер Аббаслы проявил отвагу и мужество в боевых операциях за освобождение азербайджанских земель, был ранен в боях за Ходжавенд.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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