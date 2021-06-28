В Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша»

Общество 28 июня 2021 15:02 (UTC+04:00)
В Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша»

БАКУ /Trend/ - В рамках визита в Турцию азербайджанской делегации под руководством председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фуада Мурадова в Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на комитет.

До мероприятия Фуад Мурадов, председатель Управления по делам соотечественников за рубежом и родственных общин Абдулла Эрен и руководитель группы межпарламентской дружбы Турция-Азербайджан Великого национального собрания Турции Шамиль Айрым возложили цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева в посольстве Азербайджана в Анкаре и почтили его память.

Затем при участии азербайджанской и турецкой делегаций состоялось открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша». Церемония началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции. Была разрезана лента, символизирующая официальное открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша». Далее был продемонстрирован видеоролик «Концерт на Джыдыр дюзю».

Церемония официального открытия была продолжена выступлениями участников мероприятия.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Азербайджан экспортировал в Турцию более 770 млн кубометров газа
Азербайджан экспортировал в Турцию более 770 млн кубометров газа
В Туркменистане восстановили более двухсот нефтяных скважин
В Туркменистане восстановили более двухсот нефтяных скважин
Petkim объявил о продлении срока оплаты доли в НПЗ STAR
Petkim объявил о продлении срока оплаты доли в НПЗ STAR
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Грузии наблюдается рост импорта арбузов Бизнес 15:07
В Анкаре состоялось открытие Дома Азербайджана и конференц-зала «Шуша» Общество 15:02
ЕС готов подписать с Азербайджаном новое всеобъемлющее соглашение Экономика 15:00
Азербайджан экспортировал в Турцию более 770 млн кубометров газа Энергетика 14:56
Туркменистан подписал торговые контракты с Кыргызстаном Бизнес 14:45
Карабахские фермеры соберут рекордный урожай зерна - Trend TV (ФОТО/ВИДЕО) Общество 14:44
Вперед, азербайджанский солдат! (ВИДЕО) Культура 14:40
Международный центр Низами Гянджеви проводит веб-конференцию по ситуации на Западных Балканах (Прямая трансляция) Политика 14:33
В Туркменистане восстановили более двухсот нефтяных скважин Энергетика 14:26
Узбекистан экспортировал автомобили в Азербайджан более чем на $400 тыс. Транспорт 14:25
Результаты конкурса “Yüksəliş” внесут вклад в рост кадрового потенциала - Микаил Джаббаров Экономика 13:46
Создание канала «Стамбул» обеспечит производство в размере $28 млрд в год Бизнес 13:32
Решение о возможном продлении соглашения с МАГАТЭ пока не принято - Саид Хатибазде Ядерная программа 13:31
Узбекистан и Таджикистан расширят портфель инвестиционных проектов в агропромышленном секторе Узбекистан 13:28
В Грузии выявлены 352 новых случая коронавируса Грузия 13:21
Программа "Умное село" направлена на всестороннее развитие Азербайджана - ВБ Экономика 13:18
ЕС продолжает поддерживать развитие Бакинского порта - глава представительства ЕС Экономика 12:53
В Кыргызстане разработали сервис для получения электронного сертификата о вакцинации против COVID-19 Кыргызстан 12:47
ОАЭ участвуют во втором заседании Глобального партнерства по финансовой интеграции G20 Finance Track Арабские страны 12:39
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане Общество 12:37
Стоимость золота растет на снижении доходности гособлигаций США США 12:32
Турецкий порт Чешме принял около полумиллиона тонн грузов Транспорт 12:27
Petkim объявил о продлении срока оплаты доли в НПЗ STAR Энергетика 12:27
В Баку стартовали тактические учения ВС Азербайджана и Турции Политика 12:19
Объем инвестиций в недвижимость в России вырос на 40% Россия 12:15
Из Турции на родину после лечения вернулись еще четверо азербайджанских военнослужащих (ФОТО) Общество 12:15
В Эстонию с 28 июня можно въехать без самоизоляции из всех стран Европы, кроме Британии Европа 12:13
Грузия увеличила импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем наполовину Бизнес 12:11
Министр финансов Израиля намерен снизить потолок безналогового частного импорта Израиль 12:09
Обязательная цифровая маркировка обуви в Казахстане будет введена с 1 ноября 2021 года Казахстан 12:00
В Турции обнародовали показатель перевалки грузов портом Самсун Транспорт 11:59
Узбекистан значительно увеличил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции Бизнес 11:55
Туркменистан заключит контракт с китайской Sinopharm на закупку вакцины от COVID-19 Туркменистан 11:54
В Азербайджане на неделе 21-27 июня подешевели драгметаллы (ОБЗОР) Финансы 11:48
Без решения 3 важных проблем с Азербайджаном у Армении не будет будущего - Олег Кузнецов Армения 11:44
Туркменбашинский НПЗ перевыполнил план по производству керосина Энергетика 11:42
Экспорт азербайджанской нефти в Великобританию достигает $125 млн Энергетика 11:37
Канал «Стамбул» внесет значительный вклад в дальнейшее экономическое развитие Турции - премьер Азербайджана Бизнес 11:31
Минздрав Сингапура заявил о необходимости вакцинации детей из-за штамма "Дельта" Другие страны 11:21
Гражданка Азербайджана назначена региональным директором ЕБРР в Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Политика 11:19
Назван объем отгрузки нефти с АЧГ через терминал в Джейхане с начала года Энергетика 11:09
Иран в январе-мае более чем вдвое увеличил импорт зерновых из Турции Бизнес 11:04
Азербайджанцы на самом "жарком" шоу этого лета в России (ФОТО) Звёздный мир 11:03
Назван объем экспорта азербайджанской нефти в Беларусь Энергетика 11:00
Манат за неделю подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР) Финансы 10:54
Порт Стамбул принял около 180 тыс. тонн грузов Турция 10:53
Освобожденное от оккупации село Зангилан (ВИДЕО) Политика 10:48
Казахстан сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции более чем на треть Бизнес 10:37
Стоимость азербайджанской нефти за минувшую неделю (ОБЗОР) Энергетика 10:36
Турецкий порт Карабыга перевалил свыше 4 млн тонн грузов Транспорт 10:30
Туркменистан более чем наполовину сократил импорт продукции отраслей горнодобывающей промышленности из Турции Бизнес 10:17
Казахстан выразил интерес в принятии дорожной карты развития пунктов пропуска с РФ Казахстан 10:11
Вырос поток трудовых мигрантов из Турции в Германию Турция 10:11
Израиль разрешил поставки топлива для электростанции в секторе Газа Израиль 10:09
Порт на севере Турции перевалил почти 4 млн тонн грузов Транспорт 10:06
Торговый сектор имеет самую высокую долю в общем обороте бизнес-сектора Грузии Бизнес 10:06
Грузия увеличила импорт зерновых из Турции Бизнес 09:54
Завершилась подготовка к строительству газопровода Турция-Азербайджан Энергетика 09:53
Незначительно сократились грузоперевозки через аэропорт Газиантеп Турция 09:51
В Чуйской области произошло землетрясение силой в 3,5 балла Кыргызстан 09:50
В Турции почти наполовину выросло число используемых транспортных средств Турция 09:41
Австрия значительно увеличила импорт автомобилей из Турции Бизнес 09:33
Цены на нефть коррекционно снижаются после "ударной" недели Энергетика 09:31
Турецкий порт Гиресун принял свыше 300 тыс. тонн грузов Транспорт 09:30
Туркменский консорциум «Хазар» закупит трубы Тендеры 09:15
Переболевших COVID-19 детей в Индии часто поражает смертельно опасный синдром Другие страны 09:09
Узбекистан, Турция планируют подписать солидный пакет двусторонних документов Узбекистан 09:03
Американка Маклафлин побила мировой рекорд в беге на 400 метров с барьерами Спорт 08:53
В Турции объявили об очередном ослаблении мер по борьбе с коронавирусом Турция 08:44
Raiffeisen Bank может поддержать финансирование проектов в сфере ВИЭ Азербайджана Энергетика 08:29
США назвали год испытания «меча Армагеддона» США 08:22
Роналду не забил ни одного штрафного на чемпионатах Европы Спорт 07:56
В Италии отменяют обязательное ношение масок на улице Европа 07:29
При взрыве на нефтяном танкере в Гайане погибли три человека Другие страны 07:01
ФРГ предложит запретить въезд британцам в ЕС из-за штамма "Дельта" Европа 06:34
Путин и Си Цзиньпин в день 20-летия Договора о дружбе проведут переговоры Россия 06:13
Сборная Бразилии стала победителем волейбольной Лиги наций Спорт 05:54
Ученые предупредили об опасности некоторых продуктов для мозга В мире 05:31
Британский министр обороны самоизолировался из-за COVID-19 у главы штаба обороны Европа 05:15
В Ираке обстреляли ракетами электростанцию Арабские страны 04:53
Спасатели за день не извлекли выживших из-под завалов здания в Майами США 04:36
Пентагон сообщил, что США уведомили другие страны о нанесении авиаударов в Ираке и Сирии США 04:14
В ЮАР с 28 июня введут жесткие меры по борьбе с коронавирусом Другие страны 03:55
ВВС США нанесли авиаудары по объектам вооруженных группировок в Ираке и Сирии США 03:38
Разведка США пока не смогла определить причины появления коронавируса США 03:20
В результате стрельбы на Таймс-сквер ранен один человек США 02:51
В Лондоне задержали более 20 человек в ходе протестов против коррупции в СМИ Европа 02:35
Полиция начала розыск виновницы завала на гонке "Тур де Франс" Европа 02:16
Посол Израиля в США сообщил, что подал в отставку Израиль 01:46
Интернет-гиганты поставили планету под угрозу В мире 01:27
Сборная Бельгии в матче 1/8 финала Евро победила действующих чемпионов португальцев Спорт 01:10
Глава ВОЗ заявил, что равный доступ к вакцинам облегчил бы борьбу с пандемией в мире Другие страны 00:54
Блинкен обсудил с Лапидом необходимость улучшения израильско-палестинских отношений США 00:19
Значительно вырос экспорт турецких автомобилей в Грузию Транспорт 00:01
ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Товузского района Политика 27 июня 23:53
Спутник Türksat 5A будет введен в эксплуатацию 28 июня Турция 27 июня 23:51
Посты на въезде в Ташкент закрываются в связи с новыми карантинными ограничениями Узбекистан 27 июня 23:41
Азербайджан нарастил импорт грузинского вина Бизнес 27 июня 23:19
AstraZeneca начала испытания вакцины от южноафриканского штамма COVID В мире 27 июня 23:11
Казахстан, Россия готовы к работе по дальнейшему наполнению конкретным содержанием межпарламентского сотрудничества Казахстан 27 июня 22:55
Все новости