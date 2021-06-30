В Азербайджане снижены тарифы на природный газ для котельных в жилых домах

В целях обеспечения устойчивости системы отопления на природном газе, а также оптимизации затрат на использование системы отопления для граждан страны, тариф на природный газ для ОАО "Azəristiliktəchizat" и котельных жилых домов снижен с 20 до 13 гяпик.

Как сообщили Trend в Тарифном совете, для стимулирования перехода на экологически чистые виды топлива и снижения стоимости общественного транспорта на компримированном природном газе (КПГ) тариф на природный газ для газозаправочных станций будет снижен с 20 до 13 гяпиков.

В других сферах (торговля, услуги и т. д.) тарифы увеличены на 5 гяпиков, так как рентабельная деятельность в меньшей степени зависит от тарифов на природный газ.

Решение вступит в силу с 1 июля 2021 года.