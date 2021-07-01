В Шахдагском национальном парке родился еще один детеныш зубра

БАКУ /Trend/ - Еще у одного зубра, привезенного в Азербайджан в рамках проекта реинтродукции этих животных, реализуемого Общественным объединением İDEA, Министерством экологии и природных ресурсов и азербайджанским офисом WWF, родился детеныш.

Об этом сказала представитель Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова, сообщает в четверг Trend.

Она отметила, у одного из зубров, привезенных в страну в 2020 году, сегодня появился на свет детеныш, тем самым телят стало уже четыре.

Отметим, что в мае 2019 года по Соглашению о сотрудничестве между Общественным объединением İDEA и Шахдагским национальным парком для восстановления исчезающей популяции зубров, их реинтродукции в природу страны и размножения на территорию Шахдагского национального парка было завезено 12 зубров из Европы, а в 2020 году – еще пять животных.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)