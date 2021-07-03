ЕВРО-2020 : Болельщики уже на Бакинском Олимпийском стадионе (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Баку в рамках чемпионата Европы по футболу ЕВРО-2020 пройдет последняя из числа запланированных к проведению в столице Азербайджана игр - матч четвертьфинальной стадии.

Как сообщает в субботу Trend, за выход в полуфинал будут бороться сборные Дании и Чехии, матч начнется на Бакинском Олимпийском стадионе в 20:00 по местному времени.

Болельщики уже прибыли на стадион и ожидают начала матча.

Многие болельщики отметили, что Баку - очень красивый город.

"Я люблю Баку. Я счастлив быть здесь", - сказал один из датских болельщиков.

"Баку великолепен. Замечательные люди, отличная еда. Спасибо, что приняли нас", - сказал другой фанат.

Представляем вниманию фото со стадиона.