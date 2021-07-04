Самолет рейса Баку-Нахчыван совершил внеплановую посадку в связи технической неисправностью в системе кондиционирования
БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна Airbus A319 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевшего из Баку в Нахчыван в 07:22, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, сообщили Trend в пресс-службе AZAL.
Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность (проблема в системе кондиционирования).
В 08:01 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.
На борту самолета находились 122 пассажира. Они будут отправлены в Нахчыван другим самолетом.
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Самолет рейса Баку-Нахчыван совершил внеплановую посадку в связи технической неисправностью в системе кондиционирования
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