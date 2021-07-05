Королева Елизавета II понаблюдала за композицией "Хары бюльбюль" и выступлением карабахских скакунов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Лондоне завершилось традиционное «Королевское Виндзорское конное шоу» (Royal Windsor Horse Show), проходившее с первого по четвертое июля.

Участие представителей Азербайджана в конном шоу, которое ежегодно проводится в честь Королевы Великобритании Елизаветы II, стало возможным благодаря особому вниманию Президента Ильхама Алиева, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госпогранслужбу.

В рамках шоу была представлена специальная композиция «Хары бюльбюль», которую посмотрели королева Елизавета II и другие члены королевской семьи.

В композиции, посвященной Великой победе Азербайджана в Отечественной войне и священной памяти наших шехидов, выступил конный отряд Государственной пограничной службы на карабахских скакунах и танцевальный ансамбль Sərhədçi в азербайджанских национальных костюмах. Зрителями с большой радостью были встречены развевающиеся в руках наездников государственные флаги Азербайджана и Соединенного Королевства, синтез элементов азербайджанского национального танца с конным спортом.

Блестящие выступления наших представителей под музыку «Худаяр теснифи», «Гайтагы» Тофика Гулиева, балета Полада Бюльбюльоглу «Любовь и смерть» сопровождались демонстрацией на больших экранах великолепных пейзажей Азербайджана, в том числе освобожденного Карабаха и его окрестностей.

В программе, которая была разработана при поддержке Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, и организована Федерацией конного спорта Азербайджана, в неповторимой красоте карабахских лошадей, нашей национальной музыки и танцев была выражена богатая культура, героизм, отвага и бесстрашие нашего народа.

Королева Великобритании Елизавета II, с особым интересом следившая за шоу «Хары бюльбюль», встретилась с нашей делегацией и назвала выступление представителей Азербайджана великолепным, выразив надежду на то, что азербайджанская делегация будет принимать участие и в будущих мероприятиях. Было сделано памятное фото.

Азербайджанская музыка, которая уже является неотъемлемой частью этого международного конного мероприятия, наши национальные танцы и особенно феерическое выступление карабахских скакунов, нашей национальной породы лошадей, как всегда, вызвали большой интерес у британской аристократии и знаменитостей, которые поблагодарили азербайджанскую делегацию за позитивные эмоции.

Выступления азербайджанских представителей транслировались в прямом эфире и стали предметом обсуждения любителей конного спорта, пользователей социальных сетей и специализированных информационных ресурсов. Различные экстремальные движения наших всадников, в частности умелые выступления главных героев события – карабахских скакунов, широко освещались на авторитетных сайтах Великобритании, а программа, представленная нашей делегацией, была названа великолепной и потрясающей.

Все это стало продолжением масштабных, последовательных и целенаправленных мер, предпринимаемых для дальнейшей популяризации национальных пород лошадей в мире в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и внесло свой вклад в развитие культурных связей между Азербайджаном и Соединенным Королевством.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)