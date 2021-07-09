За первое полугодие 2021 года в Азербайджане нейтрализовано 435 криминальных группировок

БАКУ /Trend/ - За первое полугодие 2021 года в рамках мер по борьбе с организованной преступностью в Азербайджане нейтрализовано 435 криминальных группировок.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель министра внутренних дел Азербайджана генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.

По его словам, за отчетный период за хранение и транспортировку огнестрельного оружия были привлечены к ответственности 110 человек.

«За первые шесть месяцев из незаконного оборота было изъято 1 843 килограмма наркотических средств, что на 776 килограммов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также было обнаружено и уничтожено 140 тонн наркотических растений», – отметил замминистра.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)