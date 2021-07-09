Названо число туристов, прибывших в Азербайджан в июне

БАКУ /Trend/ - С 10 июня по третье июля в Азербайджан прибыло 57 636 туристов.

Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend ответили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.

Первая десятка стран, из которых прибыли туристы, выглядит следующим образом:

1. Россия – 22907 человек;

2. Турция – 15906 человек;

3. Иран – 6353 человека;

4. Грузия – 3920 человек;

5. Украина – 1637 человек;

6. Дания – 1216 человек;

7. Великобритания – 698 человек;

8. Беларусь – 473 человека;

9. Швейцария – 434 человека;

10. Германия – 401 человек.

Отметим, что в Баку прошло четыре матча Евро-2020, и в связи с этим количество прибывших в страну туристов увеличилось. В частности, этот рост был связан с прибытием туристов из Турции, Швейцарии, Дании и Великобритании.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)