Названо число туристов, прибывших в Азербайджан в июне
БАКУ /Trend/ - С 10 июня по третье июля в Азербайджан прибыло 57 636 туристов.
Об этом в пятницу в ответ на запрос Trend ответили в Государственном агентстве по туризму Азербайджана.
Первая десятка стран, из которых прибыли туристы, выглядит следующим образом:
1. Россия – 22907 человек;
2. Турция – 15906 человек;
3. Иран – 6353 человека;
4. Грузия – 3920 человек;
5. Украина – 1637 человек;
6. Дания – 1216 человек;
7. Великобритания – 698 человек;
8. Беларусь – 473 человека;
9. Швейцария – 434 человека;
10. Германия – 401 человек.
Отметим, что в Баку прошло четыре матча Евро-2020, и в связи с этим количество прибывших в страну туристов увеличилось. В частности, этот рост был связан с прибытием туристов из Турции, Швейцарии, Дании и Великобритании.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)