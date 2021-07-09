БАКУ /Trend/ - В этом году второй тур вступительных экзаменов в вузы Азербайджана будет проведен один раз.

Об этом передает Trend со ссылкой на совместное сообщение ГЭЦ и Министерства образования Азербайджана.

В сообщении отмечается, что проверка открытых заданий, требующих письменных ответов на экзаменах, занимает 10–14 дней, а после объявления результатов экзаменов процесс апелляции, за которым следует этап выбора специальности, повторный отбор вакансий, регистрация поступающих в высшие учебные заведения и другие этапы требуют значительного времени.

С учетом вышеуказанного, ГЭЦ и Министерство образования приняли совместное решение провести в этом году второй этап вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по I-IV группам специальностей один раз.

Экзамен по III группе специальностей будет проведен 14 июля, по II группе специальностей – 15 июля, по I и IV группам специальностей – 27-28 июля.