БАКУ /Trend/ - В Азербайджане назван срок приема документов для обучения в докторантуре вузов за рубежом.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, прием документов для обучения в докторантуре в осенний семестр 2021 года в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" продлится до 31 июля.

Программа предназначена для кандидатов, готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям, а также обучающихся в докторантуре по соответствующим направлениям в настоящее время.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)