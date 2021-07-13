В Азербайджане назван срок приема документов для обучения в докторантуре вузов за рубежом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане назван срок приема документов для обучения в докторантуре вузов за рубежом.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве образования, прием документов для обучения в докторантуре в осенний семестр 2021 года в рамках "Государственной программы по повышению международной конкурентоспособности системы высшего образования в Азербайджанской Республике на 2019-2023 годы" продлится до 31 июля.
Программа предназначена для кандидатов, готовящихся к поступлению в докторантуру по приоритетным специальностям, а также обучающихся в докторантуре по соответствующим направлениям в настоящее время.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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