В Баку чтят память генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На II Аллее почетного захоронения в Баку 14 июля проходит церемония поминовения генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева, погибших год назад, сообщает в среду Trend.

Генерал-майор Полад Гашимов, полковник Ильгар Мирзоев и находящиеся в их подчинении военнослужащие стали шехидами утром 14 июля 2020 года в боях на товузском направлении.

За особые заслуги в восстановлении территориальной целостности Азербайджана и мужество, проявленное при выполнении боевых заданий, распоряжениями Президента Ильхама Алиева от 9 декабря 2020 года Поладу Гашимову и Ильгару Мирзоеву было присвоено звание "Национальный герой Азербайджана" (посмертно).

(Перевод: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)