Жителям Баку и Сумгайыта оказано свыше 772 тыс. медуслуг

БАКУ /Trend/ - В июне 2021 года населению Баку и Сумгайыта было оказано более 772 тысяч медицинских услуг.

Как сообщает в субботу Trend, по данным предварительных отчетов медицинских учреждений, в которых применяется обязательное медстрахование (ОМС), поступивших в Государственное агентство по ОМС, в июне было оказано 772 167 медицинских услуг 219 294 гражданам в Баку и 36 752 - в Сумгайыте.

В указанный период в медицинские учреждения, их структурные подразделения и лечебно-диагностические центры поступило 417 557 обращений. Оказаны 621 524 амбулаторных и 150 643 стационарные медицинские услуги.

С подробной статистикой можно ознакомиться по ссылке.

(Автор: Самир Али. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)