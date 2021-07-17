Ни на одном из морских оснований Госнефтекомпании Азербайджана никаких ЧП не происходило – SOCAR

БАКУ /Trend/ - Ни на одном из морских оснований, эксплуатируемых Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR), никаких ЧП не происходило.

Об этом заявил заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов, сообщает в субботу Trend.

Отметим, что в социальных сетях ранее распространилась информация о том, что на одном из морских оснований произошло чрезвычайное проишествие.

«Операции продолжаются в нормальном режиме. Никто из работающих в море сотрудников SOCAR не пострадал. В результате проверки, проведенной по запросу общественности, была получена предварительная информация о том, что в одной из компаний, не относящихся к SOCAR, осуществляющей сбор старого металла на выведенном из эксплуатации основании вблизи поселка Сангачал, в результате происшествия скончался сотрудник».

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)