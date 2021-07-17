Команда Азербайджана завоевала медали на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве
БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала две бронзовые медали на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль), сообщает Trend.
Азербайджанская команда завоевала бронзовые медали в упражнении с пятью мячами (43.700 балла) и в композиции с тремя обручами и двумя парами булав (44.400 балла).
В состав нашей команды входят: Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и Нармина Самедова.
В финале упражнения с лентой в индивидуальной программе приняла участие азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова, которая с результатом 21.150 балла заняла пятую позицию.
Гран-при прошел в Израиле 16-17 июля.
Наряду с этим, азербайджанская грация Арзу Джалилова в композиции с мячом и булавами завоевала две бронзовые медали Международного турнира, который прошел в рамках Гран-при.
Напомним, что 16 июля команда Азербайджана заняла третье место в многоборье с результатом 87.600 балла.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)