Команда Азербайджана завоевала медали на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала две бронзовые медали на Гран-при по художественной гимнастике в Тель-Авиве (Израиль), сообщает Trend.

Азербайджанская команда завоевала бронзовые медали в упражнении с пятью мячами (43.700 балла) и в композиции с тремя обручами и двумя парами булав (44.400 балла).

В состав нашей команды входят: Зейнаб Гумматова, Ляман Алимурадова, Елизавета Лузан, Дарья Сорокина и Нармина Самедова.

В финале упражнения с лентой в индивидуальной программе приняла участие азербайджанская спортсменка Зохра Агамирова, которая с результатом 21.150 балла заняла пятую позицию.

Гран-при прошел в Израиле 16-17 июля.

Наряду с этим, азербайджанская грация Арзу Джалилова в композиции с мячом и булавами завоевала две бронзовые медали Международного турнира, который прошел в рамках Гран-при.

Напомним, что 16 июля команда Азербайджана заняла третье место в многоборье с результатом 87.600 балла.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)