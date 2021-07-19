Техосмотр автомобилей производится и в праздничные дни – дорожная полиция Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Техосмотр автомобилей производится и в праздничные дни, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции МВД Азербайджана.

Согласно информации, водителям рекомендуется произвести техосмотр своих автомобилей, воспользовавшись нерабочими днями в связи с праздником Гурбан. С этой целью центры технической диагностики в Сабунчинском и Гарадагском районах столицы и по республике будут работать без перерыва в усиленном режиме с 09:00 до 18:00.

"Жители Баку, Сумгайыта и Абшеронского района могут произвести техосмотр автомобилей в Центре технической диагностики Главного управления государственной дорожной полиции в Сабунчинском районе, а также в Диагностическим центре на дороге от Локбатанской дорожной развязки к жилому массиву «Ени Ясамал». Жители других городов и районов республики могут произвести техосмотр автомобилей в региональных отделах по регистрации, экзамену и техосмотру Главного управления по месту проживания. Автомобили, не прошедшие процедуру техосмотра, будут установлены, а водители - оштрафованы. Просьба к водителям представлять к техосмотру автомобили в исправном состоянии. По интересующим вопросам граждане могут позвонить по номеру (012) 511-08-40", - говорится в сообщении.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)