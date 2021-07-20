В Азербайджане выявлено 251 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 79 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 251 новый случай заражения коронавирусом, выздоровели 79 человек, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 338 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 429 человек вылечились, 4 994 – скончались, число активных больных – 2 214.
За последние сутки в Азербайджане проведено 8 479 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 929 320 тестов.
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