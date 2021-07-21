В Азербайджане выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 108 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 225 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 108 человек, четыре человека скончались, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодняшний день в Азербайджане в целом выявлено 339 062 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 331 537 человек вылечились, 4 998 – скончались, число активных больных – 2 527.

За последние сутки в Азербайджане проведено 6 593 теста на COVID-19, а в целом за все время пандемии – 3 935 913 тестов.