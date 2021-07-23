БАКУ /Trend/ - В вузы Азербайджана не осуществляется перевод студентов неаккредитованных зарубежных вузов, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобразования.

Согласно информации, в вузы страны не осуществляется и перевод студентов, заочно обучающихся в зарубежных вузах. Также не разрешается перевод с одной специальности на другую студентов, обучающихся в магистратуре. Они могут поменять только форму обучения и имеют право перевестись по одной и той же специальности из одного вуза в другой в первый год обучения.

В Азербайджане продолжается процесс приема документов по переводу студентов из вузов страны или зарубежных вузов, изменению специальности или формы обучения, а также студентов колледжей страны и обучающихся в магистратуре.

Прием документов на портале Transfer.edu.az будет продолжен до 26 июля.

Обратившиеся на портал лица могут выбрать учебное заведение, в которое хотят перевестись, для чего необходимо ввести требуемую информацию и определить, соответствует ли она критериям перевода.

Переведенные из одного вуза в другой лица, а также желающие сменить специальность могут продолжить обучение только на платной основе, за исключением перевода по той же специальности лиц, обучающихся по госзаказу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)