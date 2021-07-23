В Баку содержание пыли в воздухе в разы превышает норму

БАКУ /Trend/ - С утра 23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове наблюдается пыльная мгла локального характера, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экологии и природных ресурсов.

Она образовалась из-за наличия пыли в верхних слоях атмосферы в результате усиления северо-западного ветра.

По данным станций мониторинга, в настоящее время содержание пыли в воздухе превышает норму в 4,3 раза.

Пыльная мгла может продержаться над столицей несколько дней, что зависит от метеорологических условий.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)