В Центре Гейдара Алиева открылась выставка «Сюжеты и образы Низами» (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

(первая версия в 10:57)

БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева 22 июля открылась выставка «Сюжеты и образы Низами», сообщает в пятницу Trend.

Выставка, организованная Фондом Гейдара Алиева совместно с российским Государственным музеем искусства народов Востока, посвящена 880-летию гениального азербайджанского поэта Низами Гянджеви.

Выступая на церемонии открытия, художник-оформитель российского Государственного музея искусства народов Востока Кюна Казакова отметила, что в марте этого года выставка демонстрировалась в Москве. А теперь экспонаты, переданные для экспозиции выставки четырьмя российскими музеями, доставлены в Баку.

В экспозицию выставки вошли экспонаты из коллекций российского Государственного музея искусства народов Востока, Государственного Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, Саратовского государственного художественного музея им. А.Н. Радищева.

"Мы очень рады тому, что выставка наконец проводится в Баку. Наш партнер - Центр Гейдара Алиева – профессионально отнесся к выставке. Надеюсь, что выставка, которая продлится до 26 сентября, понравится деятелям культуры, гостям Баку и всем гражданам», - сказала Казакова.