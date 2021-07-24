Стали известны места установки в Баку памятников Муслиму Магомаеву и Тофигу Гулиеву

БАКУ /Trend/ - Завершается работа над созданием памятника народному артисту СССР, певцу и композитору Муслиму Магомаеву, автором которого является народный художник, академик Омар Эльдаров, сообщили в субботу в министерстве культуры Азербайджана в ответ на запрос Trend.

Памятник изготавливается по заказу министерства культуры в рамках исполнения распоряжения Президента Азербайджана "О возведении памятника Муслиму Магомаеву" от 12 марта 2020 года.

Его планируется установить в ближайшее время рядом с Кукольным театром на территории Национального приморского парка Баку.

Кроме того, в парке на месте бывшей гостиницы "Баку" будет установлен памятник известному композитору Тофигу Гулиеву - одному из создателей азербайджанской эстрадной музыки, обладавшему своеобразным оригинальным стилем. Памятник изготовит скульптор Таир Рзагулиев по заказу министерства культуры. Распоряжение "О возведении памятника Тофигу Гулиеву" Президент Ильхам Алиев подписал 20 мая 2021 года.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)