Азербайджанская гимнастка выступила в вольных упражнениях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

Общество 25 июля 2021 06:07 (UTC+04:00)
Азербайджанская гимнастка выступила в вольных упражнениях в рамках соревнований на Олимпиаде в Токио

БАКУ /Trend/ - Сегодня в рамках Летних Олимпийских игр-2020 в Токио проходят квалификационные соревнования по спортивной гимнастике у женщин, на которых Азербайджан представляет Марина Некрасова, сообщает в воскресенье Trend.

Результат выступления азербайджанской спортсменки в вольных упражнения составил 12.000 балла.

Ранее Марина Некрасова продемонстрировалa выступление на разновысоких брусьях (10.833 балла) и упражнение на бревне (12.266 балла).

Соревнования по спортивной гимнастике у женщин на Олимпийских играх-2020 пройдут с 25 июля по 3 августа.

(Автор: Джани Бабаева)

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