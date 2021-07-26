В Азербайджане лицам, участвовавшим в борьбе с пандемией COVID-19, выплачены надбавки и премии почти на 30 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в феврале, марте и апреле 2021 года гражданам, участвовавшим в борьбе с пандемией коронавируса, выплачены надбавки и премии на сумму более 29,6 миллиона манатов, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

Медработникам, которые участвовали в мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией, в соответствии с рабочим графиком (рабочими часами) в указанный период выплачены надбавки в размере 26,4 миллиона манатов, немедицинским работникам – 3,2 миллиона манатов.

Медработникам частных медучреждений, привлеченных к мероприятиям по борьбе с коронавирусной инфекцией, в феврале - апреле выплачены надбавки в размере 23 тысяч манатов.

Добровольцам выплачены премии в размере 26 500 манатов (250 манатов в месяц каждому).

Агентство продолжает выплаты надбавок за май.

Решением Кабмина выплата срочных надбавок к заработной плате медработников, участвующих в мероприятиях по борьбе с COVID-19, продлена до 1 августа 2021 года.

(Автор: Чиингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)