В Азербайджане продлен срок приема документов для перевода студентов из одного вуза в другой

БАКУ /Trend/ - Процедура электронного приема документов для перевода студентов из одного вуза в другой продлена до 15:00 26 июля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.

До сегодняшнего дня на портале transfer.edu.az зарегистрировано 1 363 обращения студентов, из которых 14 хотят перевестись из магистратуры, 113 – из зарубежных вузов, 127 – из колледжей, 1 123 – перевестись или сменить специальность в вузах Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)