В Азербайджане продлен срок приема документов для перевода студентов из одного вуза в другой
БАКУ /Trend/ - Процедура электронного приема документов для перевода студентов из одного вуза в другой продлена до 15:00 26 июля, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобразования Азербайджана.
До сегодняшнего дня на портале transfer.edu.az зарегистрировано 1 363 обращения студентов, из которых 14 хотят перевестись из магистратуры, 113 – из зарубежных вузов, 127 – из колледжей, 1 123 – перевестись или сменить специальность в вузах Азербайджана.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Армения заняла неконструктивную позицию по вопросу формирования устойчивого мира в регионе – МИД Азербайджана
В Азербайджане лицам, участвовавшим в борьбе с пандемией COVID-19, выплачены надбавки и премии почти на 30 млн манатов
Трансляции, билеты и даже токен: «Лаборатория Касперского» проанализировала основные схемы онлайн-мошенничества в преддверии Олимпиады
Деятельность разработчиков стартапов в Азербайджане позитивно скажется на развитии экономики - министр
Делегация правящей партии Турции посетила Аллеи почетного захоронения и шехидов, а также монумент турецким воинам в Баку (ФОТО)
Азербайджано-российские экономические отношения выдержали в 2020 году испытание пандемией и остались в весьма хорошем состоянии – посол РФ
В Узбекистане ежемесячно будет производиться до 10 миллионов доз вакцины от коронавируса ZF-UZ-VAC-2001