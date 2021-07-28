Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинированы 81 690 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

За день число получивших первую дозу вакцины составило 44 622, вторую дозу - 37 068 человек.

Общее число использованных доз вакцины составляет 4 714 039.

Первую дозу препарата с начала вакцинации получили 2 731 114, вторую - 1 982 295 человек.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)