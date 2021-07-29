Медиаплатформа "Тюркский мир" отныне доступна еще на двух языках

БАКУ /Trend/ - Первая тюркская цифровая медиаплатформа "Тюркский мир" (www.turkic.world), объединяющая новости тюркоязычных государств и созданная по инициативе Агентства международной информации Trend и турецкой Albayrak Media Group, теперь доступна еще на двух языках.

Участники проекта отныне могут публиковать свои новости на медиаплатформе также на русском и английском языках. Напомним, что в мае этого года к проекту "Тюркский мир" присоединилось Национальное информационное агентство Кыргызстана Kabar.

Отметим, что также ожидается, что в будущем к проекту подключатся медиаструктуры и других тюркоязычных государств.

Напомним, что вопрос углубления связей находится в центре внимания руководителей тюркоязычных стран, и создание общей медиаплатформы имеет важное значение для демонстрации дальнейшего уровня развития межгосударственных отношений.

24 мая этого года в Баку состоялась презентация первого цифрового проекта "Тюркский мир" (www.turkic.world). В церемонии презентации проекта приняли представители руководители медиаструктур, дипломаты тюркоязычных государств, депутаты парламента и представители общественности.

Уникальное программное обеспечение позволяет совершенствовать проект и подключать к созданной цифровой платформе другие тюркоязычные государства. Разработана и мобильная версия цифровой платформы.