Названа дата очередных экзаменов в Азербайджане на уровне общего среднего образования

Общество 30 июля 2021 14:15 (UTC+04:00)
Названа дата очередных экзаменов в Азербайджане на уровне общего среднего образования

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 11 августа проведет экзамены на уровне общего (9-летнего) среднего образования.

Как сообщили в пятницу Trend в ГЭЦ, предусмотрено проведение следующих экзаменов:

1. Вступительные экзамены в ссузы для выпускников прошлых лет.

2. Дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто хочет участвовать в конкурсе по языку, отличному от сданного на выпускном экзамене.

3. Дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от того, на котором был сдан выпускной экзамен.

Абитуриенты вышеприведенных трех категорий могут распечатать пропускной лист на экзамен, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/brxv.

4. Выпускной экзамен для тех, кто по уважительной причине не смог участвовать в выпускных экзаменах в июне.

5. Выпускной экзамен для сдающих экзамен экстерном.

Лица, относящиеся к категориям, указанным в 4 и 5 пунктах, могут распечатать пропускной лист, перейдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/sagirdbv/?frm=egov.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев)

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