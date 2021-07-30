Подразделения противопожарной службы Азербайджана отправятся в братскую Турцию

БАКУ /Trend/ - Из Азербайджана в Турцию будут отправлены подразделения противопожарной службы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МЧС.

Отмечено, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева для тушения лесных пожаров и предотвращения их дальнейшего распространения сотрудники пожарных сил МЧС Азербайджана проводят подготовительные работы для отправки в Турцию.

«В самое ближайшее время эти подразделения отправятся в братскую Турцию», – сообщили в ведомстве.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)