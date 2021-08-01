Азербайджанский боксер завоевал бронзу Олимпийских игр
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский боксер Альфонсо Домингес завершил участие в Олимпийских играх в Токио, завоевав для страны вторую бронзовую медаль.
Как сообщает Trend со ссылкой на Федерацию бокса страны, представитель азербайджанской сборной, выступавший в весовой категории до 81 килограмма, в полуфинале встретился с олимпийским чемпионом и чемпионом мира кубинцем Арленом Лопесом.
Победитель Евроигр Домингес, одолевший в первом бою Дилшотбека Рузметова из Узбекистана, а затем Байрама Малкана из Турции, на этот раз не смог продолжить успешную серию. Азербайджанский боксер уступил сопернику со счетом 0:5 (28:29, 28:29, 28:29, 28:29, 28:29).
В результате Домингес завершил участие в летних Олимпийских играх в Токио-2020 с бронзовой медалью.
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