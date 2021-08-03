Синоптики предупредили о повышении температуры воздуха в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Температура воздуха в Азербайджане повысится до 43 градусов.

Как сообщили во вторник Trend в Бюро метеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с четвертого по восьмое августа максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39, местами 41, в регионах - 35-40 градусов тепла. Ожидается, что в низменных районах и в некоторых местах Нахчыванской Автономной Республики столбики термометров поднимутся до 43 градусов тепла.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)