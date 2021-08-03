Синоптики предупредили о повышении температуры воздуха в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Температура воздуха в Азербайджане повысится до 43 градусов.
Как сообщили во вторник Trend в Бюро метеорологических прогнозов Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, с четвертого по восьмое августа максимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 35-39, местами 41, в регионах - 35-40 градусов тепла. Ожидается, что в низменных районах и в некоторых местах Нахчыванской Автономной Республики столбики термометров поднимутся до 43 градусов тепла.
(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом - AccessBank (ФОТО)
Пенсия учителей с 25-летним трудовым стажем должна составлять 100% их зарплаты - азербайджанский эксперт
Внесена ясность в вопрос о статье, по которой возбуждено уголовное дело против экс-депутата Эльданиза Салимова
Инцидент в связи с действиями Эльданиза Салимова должен стать уроком для каждого - председатель комиссии парламента
Для лишения неприкосновенности депутата Эльданиза Салимова имеются достаточные основания - генпрокурор
Получивший ранение и потерявший ногу участник 44-дневной Отечественной войны Азербайджана вновь готов к бою (Trend TV)
Азербайджан поддерживает развитие частных и государственно-частных отношений с компаниями из РФ - глава РЭЦ